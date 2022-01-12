Бустерная вакцинация - не самая лучшая защита от коронавируса и его новых штаммов: эксперты ВОЗ

09:06 12 Январь Киев, Украина

Эксперты ВОЗ предупредили, что повторные бустерные дозы вакцин против коронавируса нельзя считать эффективной стратегией против появляющихся вариантов, и призвали к новым прививкам, которые лучше защищают от передачи.



Группа экспертов ВОЗ для оценки эффективности вакцин против Covid-19, заявила, что простое введение свежих уколов существующих вакцин против Covid по мере появления новых штаммов вируса — не лучший способ борьбы с пандемией.



«Стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой», — говорится в заявлении Технической консультативной группы ВОЗ.



По предварительным данным, существующие вакцины менее эффективны в предотвращении заражения новым вариантом Omicron.

Но они могут защитить от тяжелого течения болезни.



ВОЗ рекомендует разработчикам вакцин создать такой препарат, который не только защитит людей от серьезных заболеваний, но и, в первую очередь, сможет лучше предотвратить передачу инфекции.



«Вакцины против Covid-19, которые оказывают большое влияние на передачу инфекции, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти, необходимы и должны быть разработаны», — заявили в TAG-Co-VAC.



«Пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против Covid-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции и заболеваний».