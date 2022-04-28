Бундесвер передал ВСУ гуманитарную помощь на 130 тыс. евро

Сегодня в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины в Киеве состоялся процесс передачи гуманитарной помощи немецкого Бундесвера для ВСУ. Основу гуманитарной помощи составили 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро.
Об этом сообщило посольство Германии в Украине.
"Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
Церемония прошла в присутствии заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко. Семь европаллет с гуманитарным грузом были доставлены из Бланкенбурґа в горах Гарц в Киев.
"Особенно важными являются 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в критических случаях могут спасти жизнь, а спасатели могут их гибко применять в случае необходимости. Среди предметов, которые передаются в дар, есть респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале", - говорится в сообщении на сайте посольства.
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