Будут ли в Украине бесплатно тестировать на COVID-19

08:48 07 ноября Киев, Украина

В условиях быстрого распространения пандемии, а также учитывая низкие финансовые возможности населения страны, крайне остро стоит вопрос обеспечения массового тестирования на COVID-19 с привлечением средств госбюджета. Выступая в эфире телеканала 112 Украина, министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.

"Мы работаем над тем, чтобы было бесплатное тестирование. Когда человек болеет, он хочет четко знать, это COVID или нет. Чтобы его уже локализовать, то, конечно, он идет и платит собственные средства. Такая ситуация есть", - отметила министр.

Также, по ее словам, министерство не должно допустить застоя в сфере соцзащиты во время карантина.

"Сегодня моя основная задача, чтобы не было локдауна системы социальной защиты. Моя главная задача и в начале была, когда был жесткий локдаун, ввести целевые группы, посмотреть на эту карту людей, детей, домохозяйств, кому нужно помочь", - уточнила глава ведомства.

При этом Лазебная напомнила, что в половине украинских семей проживают пенсионеры, поэтому в первую очередь повышались пенсии. Кроме того, пообещала она, власти и в дальнейшем будут поддерживать в период карантина как физических, так и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус. В страну в ближайшее время поставят два миллиона быстрых тестов.