Будут ли в Украине бесплатно тестировать на COVID-19

В условиях быстрого распространения пандемии, а также учитывая низкие финансовые возможности населения страны, крайне остро стоит вопрос обеспечения массового тестирования на COVID-19 с привлечением средств госбюджета. Выступая в эфире телеканала 112 Украина, министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.
Также, по ее словам, министерство не должно допустить застоя в сфере соцзащиты во время карантина.
При этом Лазебная напомнила, что в половине украинских семей проживают пенсионеры, поэтому в первую очередь повышались пенсии. Кроме того, пообещала она, власти и в дальнейшем будут поддерживать в период карантина как физических, так и юридических лиц.
Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус. В страну в ближайшее время поставят два миллиона быстрых тестов.
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