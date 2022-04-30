Брюссель отправил в США стартовую партию вакцины производства Pfizer

14:56 01 декабря Киев, Украина

Несмотря на отсутсвие медицинского разрешения, Брюссель отправил в США стартовую партию вакцин производства Pfizer

Об этом сообщает CNBC во вторник, 1 декабря.



В частности, Соединенные Авиалинии осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго еще в пятницу, 27 ноября. При этом Pfizer ответа на запросы не дала, но ранее в компании сообщали, что до момента разрешения не будут осуществлять поставок.



Уже 10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат через несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.



Издание отмечает, что из-за необходимости в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до около тонны за полет.



В связи с этим Федеральная Авиационная Администрация разрабатывает новые правила для перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую транспортацию материалов.



Второй проблемой для поставок являются ограниченные мощности грузовых перевозок авиакомпаний в результате пандемии и отмены рейсов. Из-за этого ряд авиалиний фокусируется только на грузовых перевозках вместо пассажирских, объем которых остается на очень низком уровне.



CNBC со ссылкой на источники пишет, что авиалинии уже начали работу с работниками и готовятся к возможным поставкам вакцин Pfizer или Moderna в течение 8 недель.