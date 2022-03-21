Британия стала третьей страной с миллионом заболевших COVID

10:56 01 ноября Киев, Украина

К сожалению, до сих пор не все люди осознали серьёзность ситуации с пандемией коронавируса. Пусть пример Великобритании станет для них поучительным. Вспомните, как бесстрашно и оптимистично заявлял о коллективном иммунитете Борис Джонсон. В итоге заболел и он сам, и огромное число жителей страны. На сегодня Великобритания стала третьей европейской страной, в которой коронавирусную инфекцию выявили у более миллиона человек за время пандемии в мире. Такие данные следуют с сайта Worldometer 1 ноября.

Всего с начала пандемии в Великобритании, где первые два случая коронавируса обнаружили 31 января 2020 года, уже диагностировано 1 011 660 случаев заражения. 46 555 пациентов с COVID-19 уже умерли.

30 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных COVID-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.

Испания стала первой страной в ЕС с миллионом зараженных COVID. Позже Франция достигла таких цифр.