Британцы обнаружили новую разновидность коронавируса

20:53 14 декабря Киев, Украина

Юг Англии поглощает новая разновидность COVID-19, которой инфицированы уже более тысячи человек. О своей находке британские эпидемиологи уже информировали ВОЗ



Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок, добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.