Британцы обнаружили новую разновидность коронавируса

Юг Англии поглощает новая разновидность COVID-19, которой инфицированы уже более тысячи человек. О своей находке британские эпидемиологи уже информировали ВОЗ.
Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии