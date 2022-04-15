Борис Тодуров: сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб

13:57 18 ноября Киев, Украина

Избегать скопления большого количества людей, не снимать маски в общественных местах и, по возможности, не пользоваться транспортом метро . Призвал директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, находящихся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", - рассказал Тодуров.

Врач призвал украинцев строго соблюдать карантинные правила и носить маски.

"Не подвергайте себя дополнительному риску, оденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите ни в какие общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", - подчеркнул Тодуров.

По его словам, в Украине уже нет мест для больных COVID-19.

"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", - добавил Тодуров.

Врач также призвал не подходить близко к людям без масок.