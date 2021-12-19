Большинство регионов Украины в "желтой зоне"

15:05 07 Декабрь Киев, Украина

Киев и восемь областей Украины со вторника, 7 декабря, перешли из "красной" зоны эпидопасности в "желтую". Всего в этой зоне в настоящее время находятся 13 регионов. Еще 10 областей остаются красными, где действуют самые строгие ограничения. Еще два региона сейчас "оранжевые".



В этих регионах с 6 декабря действуют новые карантинные правила: посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов разрешена только при наличии у ста процентов коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки. В таких заведениях можно предъявлять справку 063-О о прививках, выданную врачом, или желтый внутренний COVID-сертификат, который теперь будет действовать 30 дней вместо ранее установленных 120.



В свою очередь в МВД Украины акцентируют внимание, что представители заведений на входе должны считывать QR-коды путем сканирования в приложении "Дия". Нацполиция обещает тщательно проверять соблюдение этих правил.





