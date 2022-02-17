Больницам выдали более 4,4 млрд гривен на лечение пациентов с CОVID-19

Как стало известно сегодня, всем медучереждениям, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, произведена выплата средств в сумме более 4,4 миллиарда гривен. Финансирование было проведено Национальной службой здоровья.

На сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 316 медучреждений для помощи пациентам в стационарных условиях и 935 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19.

При этом выплаты от НСЗУ также получило 151 медучреждение, которое предоставляло стационарную помощь пациентам с коронавирусом в апреле, но не входило в перечень определенных для госпитализации больниц.

"В медицинских учреждениях, вовлеченных в предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены: 77932 кровати для пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в связи с этим заболеванием, 22553 инфекционных коек и 2366 аппаратов ИВЛ", - сказано в сообщении.

Также в этих учреждениях созданы 1576 медицинских команд для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19.

"На сегодня НСЗУ выплатила более 4,4 млрд грн медицинским учреждениям для оказания помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него", - добавили в сообщении.

Напомним, что в Украине уже более 200 тысяч случаев COVID-19. Количество смертей от коронавируса в Украине уже почти достигло 4 тысяч. Быстрее всего инфекция распространяется на Харьковщине и в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве подтвердили более 22 тысяч случаев коронавируса. В столице Украины за сутки скончались четыре пациента с COVID-19, выздоровели 23 человека.