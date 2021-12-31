Более 6 тысяч человек погибли за минувшие сутки от COVID-19 в мире

Всемирная пандемия коронавируса может побить все рекорды печально известной «испанки», которая сто лет назад унесла жизни 20 млн жителей земли. На сегодняшний день в мире, как сообщает Worldometer, выявлено более 22,8 миллиона человек, заразившихся вирусом COVID-19.

Из 22 861 688 случаев заразившихся COVID-19, 1% или 61 851 больной в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Выздоровели всего 15 516 737 человек, а 797 105 – погибли.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях. Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (5746272), Бразилия (3505097), Индия (2905823) и Россия (942106).

За минувшие сутки в мире от COVID-19 умерли 6188 человек. За ночь зарегистрирован 11401 новый случай, из них 6775 в Мексике и более тысячи в Боливии и Индии. С начала новых суток в мире от коронавируса умерли 727 человек, наибольшее их количество приходится на Мексику - 625.

Напомним, что ВОЗ не считает нужным жесткий карантин для Европы. В организации уверены, что можно управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии экономику.

Также сообщалось, что смертность в Швеции побила рекорд за 150 лет. Из общего числа 4500 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции, больше всего - в Стокгольме и столичном округе.