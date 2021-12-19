Более 30 новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в ВСУ

К сожалению, вирус не щадит ни кого, даже наших защитников-воинов. Так, по данным пресс-службы командования Медицинских Сил ВСУ, за прошедшие сутки среди военнослужащих было выявлено около 30 новых случаев инфицирования коронавирусом.

"По состоянию на 10:00 5 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 250 человек", - сказано в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили военные медики.

Из новых больных в учреждениях здравоохранения находятся шесть человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по COVID-19. За день в Украине подтвердили 1271 случай заболевания. В то же время выздоровели 914 человек.

Также сообщалось, что в Украине рекордно нарастили тестирование на COVID. За сутки проведено более 17,5 тысяч ПЦР-исследований. Вместе с ростом тестирований растет и число новых случаев.