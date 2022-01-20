Более 30 государств-членов ВОЗ вакцинировали менее 10% своего населения против коронавируса

Из 194 стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 36 вакцинировали менее 10% своего населения, а 88 – менее 40%.
Об этом сообщили в ВОЗ.
В рамках глобальной компании Covax планировалось поставить 2 миллиарда доз вакцины во всем мире до конца прошлого года, однако по состоянию на начало января 2022 количество приобретенных и распределенных вакцин достигло более 1 миллиарда.
Операцию по закупке и поставке препаратов по меньшей мере в 144 странам в ВОЗ называют крупнейшей в истории, но добавляют, что амбиции компании были скомпрометированы, в частности, накоплением запасов в богатых странах, и катастрофическими вспышками ковида, которые привели к временным остановкам поставок.
Кроме того, до сих пор отсутствует механизм совместного использования лицензий, технологий и ноу-хау фармацевтическими компаниями, о необходимости внедрения которого в ВОЗ говорят с самого начала пандемии.
В настоящее время почти половина населения мира привилась против коронавируса. В то же время, по словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкла Райана, до сих пор есть большие отличия в доле вакцинированных людей в разных частях света.
Об этом сообщили в ВОЗ.
В рамках глобальной компании Covax планировалось поставить 2 миллиарда доз вакцины во всем мире до конца прошлого года, однако по состоянию на начало января 2022 количество приобретенных и распределенных вакцин достигло более 1 миллиарда.
Операцию по закупке и поставке препаратов по меньшей мере в 144 странам в ВОЗ называют крупнейшей в истории, но добавляют, что амбиции компании были скомпрометированы, в частности, накоплением запасов в богатых странах, и катастрофическими вспышками ковида, которые привели к временным остановкам поставок.
Кроме того, до сих пор отсутствует механизм совместного использования лицензий, технологий и ноу-хау фармацевтическими компаниями, о необходимости внедрения которого в ВОЗ говорят с самого начала пандемии.
В настоящее время почти половина населения мира привилась против коронавируса. В то же время, по словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкла Райана, до сих пор есть большие отличия в доле вакцинированных людей в разных частях света.
В ВОЗ отмечают, что всеобъемлющая вакцинация населения с равным доступом во всех регионах мира и для всех слоев и групп населения является единственным способом умерить распространение и свести к минимуму смертность от коронавируса.
Недавно для расширения доступа к вакцинам в странах с низким уровнем дохода ВОЗ внесла девятую вакцину против коронавируса в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о вакцине NVX-CoV2373, производимой под названием Covovax в Индии.
Напомним, что в Украине вакцинация началась в конце февраля 2020 года. Сейчас уже более 15 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 14,3 миллионов. Дополнительную дозу получили 10,6 тысяч человек, а бустерную – 131,1 тысяч человек.
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