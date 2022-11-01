Более 16 тысяч новых случаев COVID-19 обнаружили в Украине за неделю

15:09 01 ноября Киев, Украина

В Украине с 24 по 30 октября зафиксировали 16 378 новых случаев COVID-19, сообщает Минздрав. Это почти столько же, сколько на прошлой неделе, когда было 16908 случаев.

Также за прошедшую неделю:
  • госпитализировали – 3900 человек,
  • летальных исходов – 179,
  • выздоровели – 29 413 людей.
За все время пандемии в Украине:
  • заболело – 5 312 632,
  • выздоровели - 5 155 465,
  • летальных исходов – 110 186.
Вакцинация
За неделю 99204 человека вакцинировали против COVID-19. Из всех прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные, 13,9% – вторые бустерные.

С начала вакцинальной кампании привили 16166425 человека, из них две дозы получила 15356041, первую бустерную дозу - 2673652, вторую бустерную дозу - 105931.