Более 16 тысяч новых случаев COVID-19 обнаружили в Украине за неделю

В Украине с 24 по 30 октября зафиксировали 16 378 новых случаев COVID-19, сообщает Минздрав. Это почти столько же, сколько на прошлой неделе, когда было 16908 случаев.
Также за прошедшую неделю:
Также за прошедшую неделю:
- госпитализировали – 3900 человек,
- летальных исходов – 179,
- выздоровели – 29 413 людей.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 312 632,
- выздоровели - 5 155 465,
- летальных исходов – 110 186.
Вакцинация
За неделю 99204 человека вакцинировали против COVID-19. Из всех прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные, 13,9% – вторые бустерные.
С начала вакцинальной кампании привили 16166425 человека, из них две дозы получила 15356041, первую бустерную дозу - 2673652, вторую бустерную дозу - 105931.
За неделю 99204 человека вакцинировали против COVID-19. Из всех прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные, 13,9% – вторые бустерные.
С начала вакцинальной кампании привили 16166425 человека, из них две дозы получила 15356041, первую бустерную дозу - 2673652, вторую бустерную дозу - 105931.
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