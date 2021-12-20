Более 1600 новых случаев COVID-19 за сутки

Данные Министерства здравоохранения Украины за утро 16 августа гласят, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 1637 новых заболевших коронавирусом. На этот раз лидерами по заболеваемости стали Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая область. Выздоровело 392 пациента.
Общее число выявленных случаев достигло 91 356. При этом выздоровели уже 47 822 пациента (накануне - 393), скончалось 2 068 жителей Украины а скончавшегося 2011 украинцев (из них накануне 24 человека).
Статистика коронавируса по областям:
- Винницкая область - 3213 (+38)
- Волынская область - 4644 (+54
- Днепропетровская область - 1725 (+26)
- Донецкая область - 1088 (+15)
- Житомирская область - 2430 (+53)
- Закарпатская область - 6246 (+76)
- Запорожская область - 1085 (+33)
- Ивано-Франковская область - 6626 (+158)
- Кировоградская область - 742 (+3)
- Киев - 10538 (+146)
- Киевская область - 4530 (+35)
- Львовская область - 11951 (+127)
- Луганская область - 178 (0)
- Николаевская область - 808 (+11)
- Одесская область - 4964 (+93)
- Полтавская область - 548 (+4)
- Ровенская область - 7538 (+105)
- Сумская область - 854 (+39)
- Тернопольская область - 3732 (+97)
- Харьковская область - 6065 (+228)
- Херсонская область - 299 (+5))
- Хмельницкая область - 1581 (+42)
- Черновицкая область - 7617 (+183)
- Черкасская область - 1148 (+34)
- Черниговская область - 1206 (+32)
Ранее стало известно, что в вреду в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных – 315 человек с диагнозом COVID-19. Глава Минздрава отметил, что такую цифру страна достигла впервые.
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