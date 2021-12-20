Более 1600 новых случаев COVID-19 за сутки

11:54 16 Август Киев, Украина

Данные Министерства здравоохранения Украины за утро 16 августа гласят, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 1637 новых заболевших коронавирусом. На этот раз лидерами по заболеваемости стали Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая область. Выздоровело 392 пациента.

Общее число выявленных случаев достигло 91 356. При этом выздоровели уже 47 822 пациента  (накануне - 393), скончалось 2 068 жителей Украины а скончавшегося 2011 украинцев (из них накануне 24 человека).

Статистика коронавируса по областям:

  • Винницкая область - 3213 (+38)
  • Волынская область - 4644 (+54
  • Днепропетровская область - 1725 (+26)
  • Донецкая область - 1088 (+15)
  • Житомирская область - 2430 (+53)
  • Закарпатская область - 6246 (+76)
  • Запорожская область - 1085 (+33)
  • Ивано-Франковская область - 6626 (+158)
  • Кировоградская область - 742 (+3)
  • Киев - 10538 (+146)
  • Киевская область - 4530 (+35)
  • Львовская область - 11951 (+127)
  • Луганская область - 178 (0)
  • Николаевская область - 808 (+11)
  • Одесская область - 4964 (+93)
  • Полтавская область - 548 (+4)
  • Ровенская область - 7538 (+105)
  • Сумская область - 854 (+39)
  • Тернопольская область - 3732 (+97)
  • Харьковская область - 6065 (+228)
  • Херсонская область - 299 (+5))
  • Хмельницкая область - 1581 (+42)
  • Черновицкая область - 7617 (+183)
  • Черкасская область - 1148 (+34)
  • Черниговская область - 1206 (+32)

Ранее стало известно, что в вреду в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных – 315 человек с диагнозом COVID-19. Глава Минздрава отметил, что такую цифру страна достигла впервые.

 