Более 1600 новых случаев COVID-19 за сутки

Данные Министерства здравоохранения Украины за утро 16 августа гласят, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 1637 новых заболевших коронавирусом. На этот раз лидерами по заболеваемости стали Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая область. Выздоровело 392 пациента.

Общее число выявленных случаев достигло 91 356. При этом выздоровели уже 47 822 пациента (накануне - 393), скончалось 2 068 жителей Украины а скончавшегося 2011 украинцев (из них накануне 24 человека).

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область - 3213 (+38)

Волынская область - 4644 (+54

Днепропетровская область - 1725 (+26)

Донецкая область - 1088 (+15)

Житомирская область - 2430 (+53)

Закарпатская область - 6246 (+76)

Запорожская область - 1085 (+33)

Ивано-Франковская область - 6626 (+158)

Кировоградская область - 742 (+3)

Киев - 10538 (+146)

Киевская область - 4530 (+35)

Львовская область - 11951 (+127)

Луганская область - 178 (0)

Николаевская область - 808 (+11)

Одесская область - 4964 (+93)

Полтавская область - 548 (+4)

Ровенская область - 7538 (+105)

Сумская область - 854 (+39)

Тернопольская область - 3732 (+97)

Харьковская область - 6065 (+228)

Херсонская область - 299 (+5))

Хмельницкая область - 1581 (+42)

Черновицкая область - 7617 (+183)

Черкасская область - 1148 (+34)

Черниговская область - 1206 (+32)

Ранее стало известно, что в вреду в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных – 315 человек с диагнозом COVID-19. Глава Минздрава отметил, что такую цифру страна достигла впервые.