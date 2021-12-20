Безопасны ли вакцины, разработанные на скорую руку?

Ассоциация транснациональных фармацевтических компаний заявила, что не слишком доверяет вакцине от коронавируса, которая разработана отечественными учеными. В качестве аргумента против качества препарата, они приводят поспешность, с которой разрабатывались прививки.

В Ассоциации считают, что не следует запускать вакцину в массовое производство до того момента как закончится весь цикл клинических испытаний. Иначе люди могут подвергнуться риску.

Как сообщалось ранее, правительство РФ планирует уже на этой неделе зарегистрировать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, что позволит начать ее массовое применение.

Однако, как говорится в письме Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ), направленном в понедельник министру здравоохранения Михаилу Мурашко, по состоянию на начало августа препарат от коронавируса официально получили менее 100 человек, поэтому массовое применение вакцины может быть опасным.

"Почему все компании следуют правилам, а российские — нет? Правила проведения клинических испытаний написаны кровью. Их нельзя нарушать, — сказала по телефону исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова. — Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что будет с людьми, которым ввели вакцину, не прошедшую клинических испытаний".

На прошлой неделе началась третья стадия клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Как заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, он надеется, что вакцина будет зарегистрирована "в ближайшее время". По словам одного из его заместителей, производство вакцины, скорее всего, начнется в следующем месяце, а Министерство здравоохранения заявило, что может начать массовую вакцинацию к октябрю.

На прошлой неделе в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил представителям СМИ, что для получения разрешения вакцина должна пройти все стадии клинических испытаний.

Конкурентная борьба

"Мы считаем это частью конкурентной борьбы со стороны некоторых западных фармацевтических компаний, которые хотят доминировать на рынке вакцин и не хотят конкуренции", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, Минздрав России будет следовать всем необходимым процедурам согласования, и все правила будут соблюдены.

По словам источников, ознакомленных с деталями разработки вакцины, десятки представителей российской деловой и политической элиты получили доступ к экспериментальной вакцине еще в апреле. Министерство обороны сообщило, что в июле была завершена вторая стадия клинических испытаний вакцины на добровольцах из числа военнослужащих.

Ни в одном из рецензируемых журналов результаты этих клинических испытаний опубликованы не были. Спешат с разработкой вакцины также исследователи и фармацевтические компании в других странах - в США, Великобритании, Японии, Китае и др. Компании AstraZeneca Plc, Moderna Inc. и Pfizer Inc. вышли на завершающий этап клинических испытаний вакцины от Covid-19, и первые результаты некоторых клинических испытаний на людях ожидаются уже в октябре.

AОКИ представляет группу транснациональных компаний, которые проводят клинические испытания в России, включая Pfizer Inc., AstraZeneca Plc и Novartis AG.

По данным Росстата, во втором квартале в России было зарегистрировано более 27 тыс. случаев смерти от коронавируса. Она занимает четвертое место по числу подтвержденных случаев заболевания в мире, а общее число выявленных в стране случаев инфицирования составляет почти 900 тысяч.