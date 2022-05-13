Безопасное рабочее пространство: в Украине привили половину записавшихся коллективов

По информации главы Минздрава Виктора Ляшко, на 10 августа в Украине более 2,3 тыс. коллективов получили прививки от коронавируса.
Об этом Ляшко сообщил в своем Facebook.
Ляшко напомнил, что записать коллектив на вакцинацию можно, если есть более 50 желающих получить прививку.
Также глава Минздрава сообщил, что при желании можно вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.
Всего на вакцинацию записались 4672 коллектива - около 569 тысяч человек.
С начала кампании иммунизации в Украине привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек.
Также глава Минздрава сообщил, что при желании можно вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.
Всего на вакцинацию записались 4672 коллектива - около 569 тысяч человек.
С начала кампании иммунизации в Украине привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек.
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