Безопасное рабочее пространство: в Украине привили половину записавшихся коллективов

19:09 10 августа Киев, Украина

По информации главы Минздрава Виктора Ляшко, на 10 августа в Украине более 2,3 тыс. коллективов получили прививки от коронавируса

Об этом Ляшко сообщил в своем Facebook.

"Уже 2321 коллектив привит от COVID-19 и защищен от тяжелой формы коронавирусной болезни. Это также и безопасное рабочее пространство, и возможность в случае введения жестких карантинных ограничений продолжать работать", - сообщил он.

Ляшко напомнил, что записать коллектив на вакцинацию можно, если есть более 50 желающих получить прививку.



Также глава Минздрава сообщил, что при желании можно вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.



Всего на вакцинацию записались 4672 коллектива - около 569 тысяч человек.



С начала кампании иммунизации в Украине привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек.