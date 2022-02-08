Без ПЦР-теста: Португалия упростила условия въезда

Португалия с 7 февраля упрощает условия въезда для иностранных вакцинированных туристов, говорится на официальном сайте для туристов Visit Portugal.
Теперь путешественникам не нужно проходить обязательный ПЦР-тест. Достаточно иметь только COVID-сертификат о вакцинации или выздоровлении от болезни.
Это касается как поездок с туристической целью, так и официальных командировок или поездок с рабочими целями. Однако путешественникам нужно за 96 часов до прибытия в страну заполнить онлайн-форму.
По состоянию на 6 февраля 2022 г. в Португалии 89,7% населения прошло полный курс вакцинации против коронавируса.
В декабре Португалия ужесточила ограничения для въезда туристов из Украины. В частности, путешественники должны были иметь COVID-сертификат и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.
Теперь путешественникам не нужно проходить обязательный ПЦР-тест. Достаточно иметь только COVID-сертификат о вакцинации или выздоровлении от болезни.
Это касается как поездок с туристической целью, так и официальных командировок или поездок с рабочими целями. Однако путешественникам нужно за 96 часов до прибытия в страну заполнить онлайн-форму.
По состоянию на 6 февраля 2022 г. в Португалии 89,7% населения прошло полный курс вакцинации против коронавируса.
В декабре Португалия ужесточила ограничения для въезда туристов из Украины. В частности, путешественники должны были иметь COVID-сертификат и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.
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