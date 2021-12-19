Беременность, сроки и вакцинация. Мнение эксперта

Женщинами на любом сроке беременности можно прививаться от коронавируса.

Об этом заявила медицинская экспертка детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова.

«Согласно обновленным рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, беременные женщины в Украине могут вакцинироваться от Covid на любом сроке беременности. Приоритет при этом придается вакцине Comirnaty (Pfizer)», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве заверили, что вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или будущую мать и не несет риска заражения , ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

К слову, всего за минувшие сутки в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей – 579, медработников – 74). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 501 человек, летальных исходов – 326, выздоровело – 10 540 человек.