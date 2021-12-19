Бердянск: на карантин закрыт детский сад

13:55 24 Июль Киев, Украина

Новости Бердянска: Одно из дошкольных учреждений Бердянска закрыли на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников. Карантин действует с 24 июля 2020 года.

Сотрудники отдела образования просят не паниковать родителей малышей.

В четверг, 23 июля, был лабораторно подтверждён COVID-19 у сотрудника бердянского детского сада №20 «Красная шапочка», расположенного по улице Софийской.

На время проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, детский сад не будет функционировать две недели. На данный момент устанавливается круг контактных лиц.

Администрация просит родителей воспитанников учреждения с пониманием отнестись к ситуации и придерживаться всех рекомендаций врачей-эпидемиологов.