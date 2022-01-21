Австрийский парламент утвердил мандат на вакцинацию взрослых

15:19 21 Январь Киев, Украина





Законодатели проголосовали 137 голосами против 33 за эту меру, которая будет применяться ко всем жителям Австрии в возрасте 18 лет и старше. Исключения делаются для беременных женщин, людей, которые по медицинским показаниям не могут быть вакцинированы или переболевших



Чиновники говорят, что мандат необходим, потому что уровень вакцинации в маленькой альпийской стране остается слишком низким. Они говорят, что это гарантирует, что больницы Австрии не будут перегружены пациентами с COVID-19.



Австрийское правительство впервые объявило о плане всеобщего мандата на вакцинацию одновременно с введением карантина.



По состоянию на 20 января около 72% населения из 8,9 млн человек считались полностью вакцинированными.



С середины марта полиция начнет проверять статус вакцинации людей во время плановых проверок. Людей, которые не могут предъявить доказательство вакцинации, попросят сделать это в письменной форме, а в противном случае они будут оштрафованы на сумму до 600 евро (685 долларов США).



Предполагается, что мандат будет действовать до конца января 2024 года. Каждые три месяца экспертная комиссия будет отчитываться перед правительством и парламентом о ходе вакцинации.

Первоначально правительство намеревалось распространить мандат на всех жителей в возрасте 14 лет и старше, но изменило его на 18 во время консультаций с политическими оппонентами и другими лицами. Парламент Австрии проголосовал за введение мандата на вакцинацию против COVID-19 для взрослых. Он вступает в силу с 1 февраля. Максимальный штраф до 3600 евро (4000 долларов США) для людей, которые не соблюдают требования о обязательной вакцинации.Законодатели проголосовали 137 голосами против 33 за эту меру, которая будет применяться ко всем жителям Австрии в возрасте 18 лет и старше. Исключения делаются для беременных женщин, людей, которые по медицинским показаниям не могут быть вакцинированы или переболевших коронавирусом в течение предыдущих шести месяцев.Чиновники говорят, что мандат необходим, потому что уровень вакцинации в маленькой альпийской стране остается слишком низким. Они говорят, что это гарантирует, что больницы Австрии не будут перегружены пациентами с COVID-19.Австрийское правительство впервые объявило о плане всеобщего мандата на вакцинацию одновременно с введением карантина.По состоянию на 20 января около 72% населения из 8,9 млн человек считались полностью вакцинированными.С середины марта полиция начнет проверять статус вакцинации людей во время плановых проверок. Людей, которые не могут предъявить доказательство вакцинации, попросят сделать это в письменной форме, а в противном случае они будут оштрафованы на сумму до 600 евро (685 долларов США).Предполагается, что мандат будет действовать до конца января 2024 года. Каждые три месяца экспертная комиссия будет отчитываться перед правительством и парламентом о ходе вакцинации.Первоначально правительство намеревалось распространить мандат на всех жителей в возрасте 14 лет и старше, но изменило его на 18 во время консультаций с политическими оппонентами и другими лицами.



Поскольку мандат на вакцинацию был первоначально объявлен, эта мера привела к регулярным крупномасштабным демонстрациям в Вене, некоторые из которых собрали более 40 000 протестующих. Как и другие акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом по всей Европе, демонстрации в Вене привлекли как скептиков вакцинации, так и правых экстремистов, и официальные лица предупредили, что протесты приобретают радикальный характер.



Некоторые другие европейские страны ввели мандаты на вакцинацию для определенных профессиональных или возрастных групп. Греция, например, делает вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех в возрасте 60 лет и старше, поскольку на эту возрастную группу приходится большинство смертей и госпитализаций в отделениях интенсивной терапии.