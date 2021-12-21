Армения продлевает режим ЧП

В Армении будут смягчены карантинные нормы. Однако отменять режим Чрезвычайного положения правительство страны не планирует.

Местные телеканалы обнародовали решение правительства Армении, принятое на внеочередном заседании, о продлении до 11 сентября режима ЧП, введенного в стране 14 марта из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены - надеюсь, в последний раз - до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

В свою очередь, министр юстиции Рустам Бадасян сообщил, что, несмотря на сохранение режима ЧП, в стране будет снят ряд ограничений. При условии соблюдения противоэпидемических мер можно будет проводить собрания, митинги и шествия, однако для этого потребуется разрешение властей страны. "Снимается ограничение на въезд в страну для иностранных граждан. Более того, если в течение 14 дней прибывшее в Армению лицо сдаст тест на коронавирус и получит отрицательный ответ, то оно может выйти из самоизоляции", - добавил министр. Сейчас иностранцы могут въезжать в Армению только с разрешения властей.

Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 14 марта, в последний раз его продлевали до 12 августа. Власти заявляют, что ситуация с пандемией в республике постепенно улучшается, однако призывают сограждан строго соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости. Ежедневно в республике выявляют от 150 до 200 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране было зарегистрировано более 40 тыс. инфицированных, умерли 806 человек.