Антивакцинаторы вышли на митинг с QR-кодами партии Путина

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После сканирования этих кодов QR-ридерами выяснилось, что они ведут на сайт провластной политической партии РФ "Единая

/>Россия". 24 ноября у Верховной Рады прошел митинг движения "Права человека" львовского антивакцинатора Остапа Стахива, участники пришли с плакатами, на которых были надписи "Скажи QR-кодам нет!", "Стоп QR-код".После сканирования этих кодов QR-ридерами выяснилось, что они ведут на сайт провластной политической партии РФ "Единая

В октябре Центр противодействия дезинформации СНБО проанализировал украинские Telegram-каналы и подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.



Служба безопасности информирует, что через Telegram-каналы в Украине продвигаются деструктивные нарративы по вакцинации. Каналы администрируются в РФ.



Как сообщали СМИ, 16 ноября СБУ сообщила о блокировании всеукраинской сети антивакцинаторов и объявила подозрение их лидеру Остапу Стахиву. Вторым подозреваемым называют Михаила Милостивого. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.



18 ноября суд во Львове арестовал в Стахиве до 16 января с возможностью внести залог в миллион гривен.



Остап Стахов – один из лидеров антивакцинального движения в Украине, который называет вымышленной пандемию COVID-19, активно выступает против вакцин, масок и карантина.



Добавим, что с начала пандемии коронавируса Остап Стахов ведет активную пропагандистскую деятельность, доказывая, что коронавируса не существует, распространяя фейки о covid-вакцинации. Мужчина неоднократно врывался в covid-больницу Львова и других областей, пытаясь сорвать их работу. Единомышленников Остап Стахов искал, в частности, и через соцсети, обещая изготовить для них журналистские удостоверения. Его страницы в Facebook и YouTube неоднократно блокировали из-за распространения фейков.