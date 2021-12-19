Антирекорд с начала пандемии: почти 20 тысяч новых случаев

09:03 02 Апрель Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро, 2 апреля в Украине зарегистрировано 19 893 новых случая COVID, выздоровели - 10 287 человек.

В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.



Также за минувшие сутки:

🔸госпитализированы - 5040 человек;

🔸летальних случаев - 433;

🔸выздоровели - 10287 человек;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219).



За все время пандемии в Украине:

🔹захворило - 1711630 человек;

🔹одужало - 1333370 человек;

🔹летальних случаев - 33679;

🔹проведено ПЦР-тестов - 8238849.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область - 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская область - 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.