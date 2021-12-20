Американские ученые выяснили причины стремительного заражения коронавирусом

23:13 21 Июль Киев, Украина

Результаты исследований, направленных на определение высокой степени заражаемости COVD-19, показали, что заразиться можно даже при обычном дыхании инфицированного.

Ученые американского университета штата Небраска выявили причину быстрого распространения коронавирусной инфекции. Исследователи выяснили, что заболевание наиболее активно распространяется путем попадания на человека мелких аэрозольных частиц, которые содержатся в легких инфицированного. Таким образом, даже обычное дыхание может поспособствовать заражению.



Ученые провели эксперимент, в ходе которого попробовали заразить культуры клеток легких именно частицами такого типа. В результате исследования почти все образцы оказались заражены коронавирусной инфекцией. По словам исследователей, это объясняет факт такого стремительного распространения вируса, несмотря на то, что во многих учреждениях установлены системы фильтрации воздуха.