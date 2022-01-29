Американские ученые создали новую ковид-вакцину против всех видов коронавируса

Лаборанты Института Дьюка в США доказали на макаках и мышах 100 % эффективность новой ковид-вакцины.
Результаты тестирования опубликованы в научном журнале Nature.
Отмечается, что вакцина с помощью наночастиц активирует антитела, состоящие из фрагментов коронавируса и адъювана. Последний является специальным связывающим, которое усиливает реакцию иммунитета на попадание в человеческий организм иммуногена.
Испытания на макаках и мышах показали, что таким образом успешно - на 100% нейтрализируются разные штаммы коронавирусной инфекции, в том числе, SARS-CoV-2.
Исследователи утверждают, что новая вакцина в разы эффективнее нейтрализует инфекцию, чем применяемые на сегодняшний день.
Отмечается, что вакцина с помощью наночастиц активирует антитела, состоящие из фрагментов коронавируса и адъювана. Последний является специальным связывающим, которое усиливает реакцию иммунитета на попадание в человеческий организм иммуногена.
Испытания на макаках и мышах показали, что таким образом успешно - на 100% нейтрализируются разные штаммы коронавирусной инфекции, в том числе, SARS-CoV-2.
Исследователи утверждают, что новая вакцина в разы эффективнее нейтрализует инфекцию, чем применяемые на сегодняшний день.
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