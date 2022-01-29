Американские ученые создали новую ковид-вакцину против всех видов коронавируса

19:39 11 Май Киев, Украина

Лаборанты Института Дьюка в США доказали на макаках и мышах 100 % эффективность новой ковид-вакцины.
 
Результаты тестирования опубликованы в научном журнале Nature.

Отмечается, что вакцина с помощью наночастиц активирует антитела, состоящие из фрагментов коронавируса и адъювана. Последний является специальным связывающим, которое усиливает реакцию иммунитета на попадание в человеческий организм иммуногена.

Испытания на макаках и мышах показали, что таким образом успешно - на 100% нейтрализируются разные штаммы коронавирусной инфекции, в том числе, SARS-CoV-2.

Исследователи утверждают, что новая вакцина в разы эффективнее нейтрализует инфекцию, чем применяемые на сегодняшний день.