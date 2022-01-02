Американские ученые рассказали, почему при COVID-19 пропадает вкус

19:30 28 Апрель Киев, Украина

Исследователи из Национального института США доказали, что все дело в веретенообразных и грибовидных сосочках. У основания языка и на его задней части находятся сосочки, которые содержат фермент ACE2 - именно он является точкой входа для вирусов.