Американские ученые рассказали, почему при COVID-19 пропадает вкус

Исследователи из Национального института США доказали, что все дело в веретенообразных и грибовидных сосочках. У основания языка и на его задней части находятся сосочки, которые содержат фермент ACE2 - именно он является точкой входа для вирусов.
Соответствующая научная статья опубликована на bioRxiv.
Ученые выяснили, что вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, обладают ангиотензин-превращающимся ферментом 2 (ACE2). Через этот фрагмент вирус SARS-CoV-2 попадет в клетки организма. Таким образом, при инфицировании коронавирусом поражаются вкусовые качества.
Исследованием руководил Джозефин Иган, который со своей командой изучил тысячи вкусовых рецепторов человека.
Отмечается, что рецепторные клетки II типа в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на его задней части, содержат фермент ACE2, который является точкой входа для вирусов.
В эксперименте участвовала 45-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19, которая жаловалась на потерю вкуса, и 63-летний мужчина, больной коронавирусом. У больных диагностировали увеличение размеров языка, покраснение его основания и обнаружили, что их вкусовые луковицы изменились в слое стволовых клеток.
Ученые выяснили, что вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, обладают ангиотензин-превращающимся ферментом 2 (ACE2). Через этот фрагмент вирус SARS-CoV-2 попадет в клетки организма. Таким образом, при инфицировании коронавирусом поражаются вкусовые качества.
Исследованием руководил Джозефин Иган, который со своей командой изучил тысячи вкусовых рецепторов человека.
Отмечается, что рецепторные клетки II типа в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на его задней части, содержат фермент ACE2, который является точкой входа для вирусов.
В эксперименте участвовала 45-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19, которая жаловалась на потерю вкуса, и 63-летний мужчина, больной коронавирусом. У больных диагностировали увеличение размеров языка, покраснение его основания и обнаружили, что их вкусовые луковицы изменились в слое стволовых клеток.
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