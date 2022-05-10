Адаптивный карантин в Украине продлен до октября, - Кабмин

Ещё не осень, но уже есть предпосылки ожидать очередную вспышку заболеваемости населения коронавирусом. В связи с этим Кабмин Украины принял решение о продлении в стране существующего адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.
Власти Украины не планируют прибегать к локдауну
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