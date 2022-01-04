А в какую из зон попала ваша область "зеленую", "желтую", "оранжевую" или "красную" ?

08:32 28 Август Киев, Украина

На заседании Кабмина принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.



Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.



27 августа в Кабмин сообщил о новом разделени "зон" карантина:



В Ивано-Франковской области к "красной" зоне отнесены 6 административных единиц (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы) и 14 админединиц к "оранжевой" зоне.



В Одесской области 2 админединицы отнесены к "красной" зоне (города Беляевка и Измаил), 4 - к "оранжевой" зоне и 14 - к "желтой" зоне.



В Ровенской области 9 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне и 5 - к "желтой" зоне.

К "красной" зоне в области отнесены Дубно, Острог, Костопольский и Радивиловский районы.



К "красной" зоне в Тернопольской области отнесены 3 админединицы (Бережаны и Чертков, Бережанский район), к "оранжевой" зоне - 11 админедениц, а к "желтой" зоне - 5 админедениц.



В Черновицкой области к "оранжевой" зоне отнесены 7 админединиц, к "красной" зоне - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.



В Волынской области 4 административных единицы были отнесены к "оранжевой" зоне, 8 админединиц отнесены к "желтой" зоне.



К "оранжевой" и "красной" зонам в Закарпатской области были отнесены по 8 админединиц.



В Киевской области 2 админединицы были отнесены к "оранжевой" зоне", 19 админединиц - к "желтой" зоне.

Киев остается в "желтой" зоне.



Во Львовской области 6 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне, 17 админединиц - к "желтой".



В Сумской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица, к "желтой" - 4 админединицы.



В Харьковской области 2 админединицы отнесены к "оранжевой" зоне, 11 админединиц - к "желтой".



В Хмельницкой области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 9 админединиц к "желтой" зоне.



Согласно сообщению, в Черниговской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 11 админединиц - к "желтой" зоне.



Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.