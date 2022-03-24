Moderna заявляет, что детская вакцина от Covid успешно прошла испытания

17:15 24 марта Киев, Украина

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что добивается одобрения регулирующими органами своей вакцины от Covid для детей в возрасте до шести лет.



В частности, две дозы по 25 мкг, вводимые младенцам, детям ясельного возраста и дошкольникам, генерировали такие же уровни антител, что и две дозы по 100 мкг, вводимые молодым людям в возрасте 18–25 лет, что указывает на аналогичные уровни защиты.



Дети до шести лет — единственная возрастная группа, которая еще не получила доступа к вакцине против Covid-19 в Соединенных Штатах.



Основываясь на данных, Moderna заявила, что в ближайшие недели отправит запросы на авторизацию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие глобальные регуляторы.



