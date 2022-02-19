Moderna заявила о высокой эффективности своей вакцины среди подростков

"Мы представим эти результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и регулирующим органам по всему миру в начале июня и запросим разрешение (на использование препарата для подростков - ИФ)", - подчеркнул Бансель.