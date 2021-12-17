Worldometers: за минувшие сутки в мире заразились ковид 405 372 человека

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, в мире за минувшие сутки зафиксировано 405 372 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались от последствий пандемии за сутки 7 038 человек.
Всего в мире зафиксировано 124 300 249 случаев инфицирования, из них 405 372 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 735 346 человек, из них 7 038 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 100,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Всего в мире зафиксировано 124 300 249 случаев инфицирования, из них 405 372 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 735 346 человек, из них 7 038 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 100,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.
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