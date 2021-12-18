Worldometers: за минувшие сутки в мире от коронавируса скончались 9 418 человек

08:27 19 Апрель Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 19 апреля на планете зафиксировано более 700 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью.



Всего за весь период пандемии в мире зафиксировано 142 015 863 случаев инфицирования, из них 709 437 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 032 994 человек, из них 9 418 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 120,5 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений Побороли болезнь и вылечились 120,5 млн человек.В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 11-ю и 3-ю позицию соответственно.