Omicron втрое заразнее штамма Delta

09:59 09 Декабрь Киев, Украина

Через два года после первого зарегистрированного случая COVID-19 в китайском городе Ухань мы успели дойти до пятнадцатой буквы греческого алфавита – «омикрона».

Кандидат биологических наук Дмитрий Демаш рассказал, что известно и чего ждать от нового варианта вируса COVID-19.



/>Omicron впервые обнаружили 24 ноября 2021 года в образцах, полученных из ЮАР, которые исследовали, чтобы выявить причину достаточно резкого роста заболеваемости Covid-19 в стране. После секвенирования (полной расшифровки генома) стало понятно, что мы имеем дело с новым вариантом, очень сильно отличающимся от своих предшественников – "Альфы", "Беты", "Гаммы" и "Дельты" (содержит более 30 мутаций по сравнению с исходным



Откуда появился вариант?

Доподлинно неизвестно. По одной из гипотез он мог возникнуть в организме пациента с очень ослабленной иммунной системой, у которого болезнь протекала хронически и вирус мог длительное время мутировать. Возник ли Omicron в ЮАР? Тоже неизвестно. Известно лишь то, что его там впервые нашли 24 ноября, а позже – нашли в архивных образцах из ЮАР (11 ноября) и Ботсваны (14 ноября). Поэтому не исключен вариант, что «омикрон» могли ввезти в ЮАР из другой страны. К сожалению, исследования в впервые обнаружили 24 ноября 2021 года в образцах, полученных из ЮАР, которые исследовали, чтобы выявить причину достаточно резкого роста заболеваемости Covid-19 в стране. После секвенирования (полной расшифровки генома) стало понятно, что мы имеем дело с новым вариантом, очень сильно отличающимся от своих предшественников – "Альфы", "Беты", "Гаммы" и "Дельты" (содержит более 30 мутаций по сравнению с исходным штаммом) ). Часть этих мутаций мы уже видели в предыдущих вариантах, которые "вызвали беспокойство", часть новые и уникальные. На этом заканчивается конкретная информация, которой мы уже владеем на сегодня и начинаются вопросы и предположения.Доподлинно неизвестно. По одной из гипотез он мог возникнуть в организме пациента с очень ослабленной иммунной системой, у которого болезнь протекала хронически и вирус мог длительное время мутировать. Возник ли Omicron в ЮАР? Тоже неизвестно. Известно лишь то, что его там впервые нашли 24 ноября, а позже – нашли в архивных образцах из ЮАР (11 ноября) и Ботсваны (14 ноября). Поэтому не исключен вариант, что «омикрон» могли ввезти в ЮАР из другой страны. К сожалению, исследования в

этом направлении проводить сложно из-за крайне низкого уровня диагностики в большинстве стран региона.

Что известно об уровне заболеваемости и смертности?

Сейчас идет резкий рост заболеваемости и (уже) госпитализаций в ЮАР. И начинается рост заболеваемости Omicron в ряде других стран. К сожалению, оценить масштабы проблемы сейчас невозможно из-за проблем с тестированием и качеством статистических данных, поступающих из Африки. Пока официальных данных о более тяжелом течении болезни нет. Как мы видим, стратегия ограничения перелетов со странами Южной Африки не сработала, поскольку новый вариант был выявлен уже после того, как он разошелся по миру.



Является ли вирус более заразным?

Ученые подсчитали, что Omicron в условиях реального мира примерно в три раза более заразен, чем "дельта". Пока неизвестно, связано ли это с какими-то молекулярными особенностями вируса, или с его способностью обходить иммунную защиту.



Эффективны ли имеющиеся вакцины против Omicron?

Опять же, у нас пока мало данных. Мы знаем, что среди инфицированных есть как вакцинированные, так и невакцинированные, но количество случаев пока слишком мало, чтобы делать выводы. Пока есть предварительные данные лабораторных исследований о том, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna может быть значительно ниже, чем против других "дельты", но эти результаты требуют дальнейшего подтверждения и проверки. По другим вакцинам информация пока вообще отсутствует. Об

эффективности вакцин против госпитализаций, тяжелого течения или смерти говорить еще говорить рано из-за нехватки данных.

Нужны ли новые вакцины против Omicron?

Пока неизвестно. Об этом можно будет с какой-то уверенностью говорить лишь после того, как будут проведены исследования по эффективности/неэффективности вакцин, которые уже есть на рынке. Представители Pfizer и Moderna уже заявили, что первые партии вакцины против нового варианта компании смогут поставить через 100 дней, но реалистичность этих заявлений вызывает определенные сомнения. Вакцины против предыдущих вариантов вируса SARS-CoV-2 с начала года находятся в клинических исследованиях и до сих пор на рынке не появились.



Что с тестированием?

С тестированием у нас и хорошо, и плохо. Хорошо то, что обычные ПЦР-тесты дают положительный результат и в инфицированном вариантом Omicron. Плохо то, что они не позволяют отделить инфицированных Omicron от зараженных другими вариантами. Поэтому, видимо, ждем разработки новых ПЦР-тестов, а на это тоже нужно определенное время.



Что с лечением?

Вероятно, эффективность молнупаравира и паксловида против Omicron не будет значительно отличаться от эффективности против других штаммов, но для того, чтобы подтвердить, необходимы исследования. К сожалению, очень вероятно, что упадет эффективность препаратов на основе моноклональных антител.



Итак, что мы имеем в итоге: