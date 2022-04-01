COVID: впервые в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 11 тысячам

09:51 07 ноября Киев, Украина

Несмотря на отчаянный массовый пофигизм украинцев, коронавирус продолжает свою рекордную жатву. С каждым днем число жертв пандемии возрастает. Так, по данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки впервые численность новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине приблизилось к отметке 11 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило в своем телеграм-канале.

По его данным, за сутки ноября заразились 10 746 человек. Наибольший прирост в Харьковской области – 1008 новых случаев, в Киеве – 854, в Житомирской области – 602.

Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости вошли Хмельницкая и Львовская области с показателями соответственно 579 и 557.

За сутки в лабораториях проведено 82327 тестирований, из них 51 258 методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА. За сутки выздоровели 8685 человек, умерли 187.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека, выздоровели 204 229, умерли 8312.

Как сообщалось, за сутки 5 ноября в Украине было зафиксировано более 9,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что оказалось на сотню меньше предыдущего антирекорда.