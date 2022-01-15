COVID в Украине: выявлено более 10 тыс новых случаев

09:33 30 Апрель Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 072 новых случая COVID-19, выздоровели - 20 192 человека.

В частности, за минувшие сутки заболели 391 ребенок и 188 медработников.



Также за минувшие сутки:

🔹госпитализированы - 3117 человек;

🔹летальных случаев - 307;

🔹выздоровели - 20 192 человека;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 069 537 человек;

🔸выздоровели - 1 655 525 человек;

🔸летальных исходов - 44 085;

🔸проведено ПЦР-тестов - 9 418 779.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.



В целом по Украине болеет сейчас 369 927 человек, за сутки активных больных стало меньше на 10 427 человек, свидетельствуют данные с карты СНБО.



При этом за прошедшие сутки 73 376 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.





В общем 702 440 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 29 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 868 случаев / 8362 прививки;

Винницкая область - 214 случаев / 3585 прививок;

Волынская область - 263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область - 930 случаев / 4968 прививок;

Донецкая область - 528 случаев / 3279 прививок;

Житомирская область - 299 случаев / 2461 прививки;

Закарпатская область - 77 случаев / 1264 прививки;

Запорожская область - 620 случаев / 1709 прививок;

Ивано-Франковская область - 121 случай / 887 прививок;

Киевская область - 415 случаев / 5743 прививки;

Кировоградская область - 168 случаев / 2101 прививки;

Луганская область - 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область - 568 случаев / 3041 прививки;

Николаевская область - 313 случаев / 2804 прививки;

Одесская область - 531 случай / 2677 прививок;

Полтавская область - 523 случая / 5433 прививки;

Ровенская область - 403 случая / 1495 прививок;

Сумская область - 331 случай / 3402 прививки;

Тернопольская область - 276 случаев / 1358 прививок;

Харьковская область - 1059 случаев / 6015 прививок;

Херсонская область - 237 случаев / 2564 прививки;

Хмельницкая область - 328 случаев / 1476 прививок;

Черкасская область - 366 случаев / 3872 прививки;

Черновицкая область - 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область - 274 случая / 2489 прививок.