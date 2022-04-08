COVID в Украине: число заболевших за сутки превысило 12,5 тысяч

В последнее время сообщения Минздрава напоминает сводки с фронта боевых действий. И, к сожалению, народ Украины в этом сражении несет с каждым днем все больше и больше потерь. Неужели украинцы смогут безвольно сдаться этому врагу? Слова «Разом нас багато» приобретают совершенно противоположный смысл.

И вот, в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав, в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки:

госпитализировано - 1525 человек;

летальних случаев - 191;

выздоровело - 4962 человека;

проведено тестирований - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 525 176 человек;

выздоровело - 238 811 человек;

летальних случаев - 9508;

проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Статистика по регионам: Киев - 49699 (+1053) Винницкая - 13627 (+260) Волынская - 18433 (+429) Днепропетровская- 20535 (+626) Донецкая - 16632 (+607) Житомирская - 21597 (+459) Закарпатская - 19214 (+382) Запорожская - 17616 (+805) Ивано-Франковская - 27417 (+593) Киевская - 23801 (+698) Кировоградская - 3572 (+71) Луганская - 5080 (+140) Львовская - 36561 (+561) Николаевская - 11944 (+298) Одесская - 32090 (+758) Полтавская - 14800 (+473) Ровенская - 24579 (+534) Сумская - 17437 (+656) Тернопольская - 23330 (+318) Харьковская - 46886 (+749) Херсонская - 6752 (+267) Хмельницкая - 22450 (+496) Черкасская - 12315 (+642) Черновицкая - 27511 (+371) Черниговская - 11298 (+278)

Днем ранее в Украине было почти 11,8 тысяч случаев коронавируса.

Чтобы попытаться замедлить распространение болезни власти с этой субботы ввели карантин выходного дня, но в ряде регионов решили бойкотировать это решение.