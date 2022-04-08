COVID в Украине: число заболевших за сутки превысило 12,5 тысяч

В последнее время сообщения Минздрава напоминает сводки с фронта боевых действий. И, к сожалению, народ Украины в этом сражении несет с каждым днем все больше и больше потерь. Неужели украинцы смогут безвольно сдаться этому врагу? Слова «Разом нас багато» приобретают совершенно противоположный смысл.
И вот, в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав, в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания.
В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Также за последние сутки:
- госпитализировано - 1525 человек;
- летальних случаев - 191;
- выздоровело - 4962 человека;
- проведено тестирований - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 525 176 человек;
- выздоровело - 238 811 человек;
- летальних случаев - 9508;
- проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Днем ранее в Украине было почти 11,8 тысяч случаев коронавируса.
Чтобы попытаться замедлить распространение болезни власти с этой субботы ввели карантин выходного дня, но в ряде регионов решили бойкотировать это решение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии