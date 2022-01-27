Статистика заболеваемости по областям

12:19 14 Сентябрь Киев, Украина

По официальным данным СНБО Минздрава за воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.

Больше всего заболевших за сутки подтвердилось в Тернопольской области – 352, из них в Тернополе – 158 (накануне в области было 225). Там также максимальное число летальных случаев за воскресенье – 7.



В Харьковской области – 269 новых случаев (Харьков – 208) и 6 летальных.



В Одесской области – 205 новых случаев, но без жертв.



В Киеве – 168 новых случаев и 3 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 112 новых больных, 1 человек умер от осложнений.



Во Львовской области – 143 новых случая (Львов – 83), 2 летальных.



В Ивано-Франковской области – 142 новых больных, без жертв.



В Черновицкой области – 135 новых случаев, 1 больной умер.



В Сумской области – 101 новый случай, 1 человек умер.



В Николаевской области – 98 новых случаев, 3 летальных.





В воскресенье было сделано 15 920 тестирований, из них 14 323 – методом ПЦР, а 1597 – методом ИФА.



Из тех, кто получил в воскресенье положительный результат теста, было 172 ребенка и 73 медицинских работника. За все время пандемии COVID-19 заразились 10 156 детей и 12 955 медработников.



Всего за время пандемии в Украине обнаружили 156 797 случаев заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавирусной болезни 3 211 жителей страны, выздоровели 69 543 больных.



Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 84 043 жителей Украины.