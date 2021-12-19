Pfizer разрешила другим компаниям производить свои таблетки для лечения коронавируса

Теперь экспериментальные таблетки против коронавируса производства Pfizer Inc. смогут производить и другие фармацевтические гиганты. Что, в свою очередь, поможет быстрее справиться с пандемией.
Об этом сообщает ABC News.
Первым производителем лекарств от коронавируса станет Женевский патентный пул лекарственных средств. Это позволит компаниям производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.
Старт производства лекарств запланирован на начало 2022 года.
Из гуманных соображений руководство компании Pfizer отказалось от материальных отчислений за реализацию лекарств в странах с развивающейся экономикой и в тех странах, жители которых максимально пострадали от последствий пандемии.
При этом организация «Врачи без границ» возмущены тем фактом, что руководство Pfizer не дает возможность своему препарату быть максимально доступным миру. Так как Pfizer Inc. отказался подписывать лицензионное соглашение с Китаем, Аргентиной и Таиландом.
Напомним, в Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток Pfizer и Merck от Covid-19.
Как известно, желающим украинцам предлагают приобщиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса, которые сейчас проходят по всему миру.
Об этом сообщает ABC News.
Первым производителем лекарств от коронавируса станет Женевский патентный пул лекарственных средств. Это позволит компаниям производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.
Старт производства лекарств запланирован на начало 2022 года.
Из гуманных соображений руководство компании Pfizer отказалось от материальных отчислений за реализацию лекарств в странах с развивающейся экономикой и в тех странах, жители которых максимально пострадали от последствий пандемии.
При этом организация «Врачи без границ» возмущены тем фактом, что руководство Pfizer не дает возможность своему препарату быть максимально доступным миру. Так как Pfizer Inc. отказался подписывать лицензионное соглашение с Китаем, Аргентиной и Таиландом.
Напомним, в Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток Pfizer и Merck от Covid-19.
Как известно, желающим украинцам предлагают приобщиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса, которые сейчас проходят по всему миру.
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