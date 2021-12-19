Moderna проверит эффективность своей ковид-вакцины на детях

20:07 16 Март Киев, Украина

Американская фармацевтическая компания Moderna намерена проводить клинические исследование ковид-вакцины своего производства на детях от 6 месяцев до 12 лет.

Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Во второй фазе испытаний участвуют дети от 6 месяцев до 12 лет из США и Канады. Они получили дозы вакцины мРНК-1273. Всего в испытаниях примут участие 6750 человек.



Детям будут вводить различные дозы вакцины с интервалом 28 дней. Наблюдения за участниками исследования будут продолжаться 12 месяцев после второй дозы.



Напомним, компания Pfizer проводит испытания своего препарата с участием детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить его на другой возрастной группе - от 5 до 11 лет. AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Ожидается, что эти исследования продлятся несколько месяцев.