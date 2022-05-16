FDA подтвердило безопасность ковид-вакцины производства Moderna

18:25 15 декабря Киев, Украина

Вакцина производства компании Moderna успешно прошла все этапы исследования и подтвердила свою эффективность на 94%.



Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

Его одобрение означает, что препарат Moderna может стать второй разрешенной вакциной от коронавируса в стране, после того как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.



В отличие от этих прививок, вакцина фирмы Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.



На четверг намечено экспертное совещание, участники которого определят, рекомендовать ли препарат Moderna для массового использования, отмечает Би-би-си.