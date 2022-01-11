Pfizer/BioNTech подали заявку в ЕМА на использование вакцины среди подростков

20:03 30 Апрель Киев, Украина

Сегодня, производители ковид-вакцины Pfizer Inc и BioNTech SE объявили о том, что подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с предложением использовать вакцины Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает сайт немецкого разработчика.



Если EMA одобрит разрешение, то оно будет действительным во всех 27 государствах-членах ЕС.



Компании уже подали подобный запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о предоставлении разрешения на экстренное использования (EUA) вакцины и планируют требовать дополнительных поправок в других контролирующих органах во всем мире.



Представление базируется на данных основного клинического испытания фазы 3, в котором приняли участие 2 260 участников в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты этого исследования, объявленные 31 марта 2021, показали эффективность вакцины на 100%. Во время испытания вакцина также хорошо переносилась участниками. Они будут продолжать находиться под наблюдением экспертов в течение еще двух лет после введения второй дозы.