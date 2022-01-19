Moderna планирует выпустить комбинированную вакцину против COVID-19 и гриппа

09:12 18 Январь Киев, Украина





Главный исполнительный директор Moderna Стефана Банселя заявил, что комбинированная вакцина создаст широкую защиту от болезней, вызывающих респираторные вирусы. Вакцинация позволит получить иммунитет перед зимним инфекционным сезоном без необходимости делать большое количество прививок. Компания Moderna осенью 2023 хочет выпустить комбинированную вакцину, которая будет действовать против коронавируса, гриппа и RSV – вируса, вызывающего инфекции дыхательных путей.Главный исполнительный директор Moderna Стефана Банселя заявил, что комбинированная вакцина создаст широкую защиту от болезней, вызывающих респираторные вирусы. Вакцинация позволит получить иммунитет перед зимним инфекционным сезоном без необходимости делать большое количество прививок.

«Наша цель – дать возможность делать одну прививку ежегодно [...] В лучшем случае, это [выпуск вакцины] будет осенью 2023 года», – говорит он.

Вакцина против гриппа, использующая мРНК-технологию, должна перейти от 2-й до 3-й фазы испытаний летом 2022 года.



Кроме того, в Moderna говорят, что в 2022 году планируют поставить 2-3 миллиарда доз вакцины от коронавируса.



Moderna – мРНК-вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Она стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19. Для полной вакцинации против COVID-19 необходимы две дозы с интервалом в 28 дней. Эффективность препарата составляет 94,1%.



О большей эффективности вакцины Moderna против штамма «Дельта, если сравнить с Pfizer и Johnson & Johnson, говорится в исследовании ученых из института Регенштрайфа.



В декабре 2021 года Moderna успешно опробовала мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на мышах и макаках."