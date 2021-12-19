Omicron может стать доминирующим в Европе к середине января

08:17 16 Декабрь Киев, Украина

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что вариант Covid-19 Omicron может стать доминирующим в Европе в следующем месяце.



«Медики настаивают на том, что к середине января Omicron станет новым - доминирующий вариантом в Европе », - заявила фон дер Ляйен Европейскому парламенту, указывая на научные данные.



«Но за последний год мы много работали и многого достигли, и именно поэтому Европа сейчас находится в максимально выгодном положении для борьбы с вирусом», - сказала она.



Фон дер Ляйен уверена, что сейчас «достаточно доз вакцины для каждого европейца».



«Сейчас мы в состоянии производить 300 миллионов доз вакцины в месяц здесь, в Европе», - сказала она.



«У нас есть контракты, которые гарантируют, что мы получим вакцины, как только они будут адаптированы к новому варианту, как можно скорее. И нам сказали, что адаптация имеющихся у нас вакцин займет около 100 дней».



По ее словам, на сегодняшний день 66,6% населения ЕС получили две дозы вакцины Covid-19, а 62 миллиона получили третью бустерную прививку.



Она сказала, что «сейчас самое важное» - это увеличить общий уровень вакцинации, в том числе среди детей, а блоку необходимо активизировать борьбу по преодолению «вакцинального скептицизма».



Всемирная организация здравоохранения во вторник заявила, что Всемирная организация здравоохранения во вторник заявила, что Омикрон распространяется беспрецедентными темпами и что он «вероятно» присутствует в большинстве стран.



Как сообщил журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с тех пор, как новый сильно мутировавший вариант был впервые обнаружен на юге Африки в прошлом месяце, о нем сообщили в 77 странах.



Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в своем последнем отчете во вторник насчитал в общей сложности 2127 подтвержденных случаев заболевания штаммом Омикрон в ЕС и нескольких странах-партнерах, при этом самые большие числа в Дании, Норвегии, Франции, Германии и Бельгии.