COVAX к середине лета выделит Украине свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech

18:17 31 Март Киев, Украина

Самая сложная в транспортировке и хранении ковид-вакцина производства Pfizer-BioNTech прибудет в Украину в рамках инициативы COVAX, в количестве  947 700 доз вакцины к концу июня.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Ориентировочные сроки поставки имунобиологичного препарата - до конца июня", - уточнил он.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала таких учреждений.

"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - подытожил Ляшко.