COVAX к середине лета выделит Украине свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech

Самая сложная в транспортировке и хранении ковид-вакцина производства Pfizer-BioNTech прибудет в Украину в рамках инициативы COVAX, в количестве 947 700 доз вакцины к концу июня.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Ориентировочные сроки поставки имунобиологичного препарата - до конца июня", - уточнил он.
Он также добавил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала таких учреждений.
"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - подытожил Ляшко.
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