Pfizer и Moderna поднимают цены на вакцины от коронавируса

06:45 02 августа Киев, Украина

На фоне исследований, которые показаи высокие результаты эффективности вакцинации препаратами компаний Pfizer Moderna , их продукция подорожала на 25% и 10% соответственно.

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает Радио свобода в воскресенье, 1 августа.



По информации издания, вакцина Pfizer подорожала на 25% - с 15,5 до 19,5 евро. Moderna повысила цену примерно на 10% - в последних контрактах на поставку в ЕС цена составляет 25,5 доллара (тогда как в первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,6 доллара).



Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность, чем вакцины компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson.



В свою очередь Еврокомиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.



При этом Moderna подтвердила, что соглашения относительно меньших объемов будут выполняться по более высоким ценам, тогда как компания Pfizer уклонилась от комментариев.