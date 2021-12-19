Pfizer и BioNTech испытывают свою вакцину на детях от 6 месяцев

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Безопасность своей ковид-вакцины компания Pfizer / BioNTech начала исследовать на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Испытуемая выборка включает в себя 144 ребенка.

Об этом в четверг, 25 марта, написал Reuters.



По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев.



По словам представителя Pfizer Шарон Кастильо, первые дозы вакцины дети получили уже в среду, 24 марта. Результаты тестирования компания надеется получить во второй половине 2021 года.



Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех разных дозах - 10, 20 и 30 мкг - в исследовании фазы I / II с участием 144 участников.



Позднее они планируют расширить исследование до 4500 участников на поздней стадии, в котором они будут проверять безопасность, переносимость и иммунный ответ, создаваемый вакциной, вероятно, путем измерения уровней антител у молодых людей.



Кастильо сказал, что компании надеются получить данные испытания во второй половине 2021 года.



Вакцина Pfizer / BioNTech была разрешена регулирующими органами США в конце декабря для людей в возрасте 16 лет и старше. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро среды в США было введено почти 66 миллионов доз вакцины.