FDA допустило бустерную вакцинацию препаратом производства Pfizer для подростков 12-15 лет

08:40 04 Январь Киев, Украина

Бустерные дозы вакцины от коронавируса уже рекомендованы для всех в возрасте 16 лет и старше, и федеральные регулирующие органы в понедельник решили, что они также оправданы для детей в возрасте от 12 до 15 лет, если с момента их последней дозы прошло достаточно времени.



Вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, связанных с любым типом COVID-19. Но органы здравоохранения призывают всех, кто имеет право получить бустерную дозу, чтобы избежать осложнений - вакцинироваться.