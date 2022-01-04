FDA допустило бустерную вакцинацию препаратом производства Pfizer для подростков 12-15 лет

Бустерные дозы вакцины от коронавируса уже рекомендованы для всех в возрасте 16 лет и старше, и федеральные регулирующие органы в понедельник решили, что они также оправданы для детей в возрасте от 12 до 15 лет, если с момента их последней дозы прошло достаточно времени.
Вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, связанных с любым типом COVID-19. Но органы здравоохранения призывают всех, кто имеет право получить бустерную дозу, чтобы избежать осложнений - вакцинироваться.
Вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, связанных с любым типом COVID-19. Но органы здравоохранения призывают всех, кто имеет право получить бустерную дозу, чтобы избежать осложнений - вакцинироваться.
Дети, как правило, менее серьезно переносят COVID-19, чем взрослые. Но с появлением нового штамма омикрона, количество детских госпитализаций растет - большинство из них не вакцинированы.
Вакцина, произведенная Pfizer и ее партнером BioNTech, - единственный вариант в США для детей любого возраста. По данным CDC, около 13,5 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет уже получили две прививки от Pfizer.
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