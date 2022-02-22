Covid: Австралия открыла границы для международных поездок

В понедельник Австралия вновь открыла свои границы для иностранных туристов, прошедших двойную вакцинацию. Они были закрыты с марта 2020 года в соответствии с одними из самых жестких в мире мер по борьбе с COVID-19.
Раньше в Австралию ежегодно приезжало девять миллионов иностранных гостей, но теперь туристическая индустрия надеется, что два года сбоев подходит к концу.
Более 50 международных рейсов должны были приземлиться в Австралии в понедельник, когда ее границы вновь открылись.
Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна «переходит от осторожности к уверенности, когда дело доходит до путешествий». В то время как многие туристические предприятия разделяют его энтузиазм, некоторые считают, что восстановление будет медленным и что потребуется время, чтобы иностранные посетители вернулись в большом количестве.
Марджи Осмонд, исполнительный директор Форума по туризму и транспорту, отраслевой организации, говорит, что, поскольку Австралия пытается привлечь иностранных посетителей, она столкнется с конкуренцией со стороны других стран.
Раньше в Австралию ежегодно приезжало девять миллионов иностранных гостей, но теперь туристическая индустрия надеется, что два года сбоев подходит к концу.
Более 50 международных рейсов должны были приземлиться в Австралии в понедельник, когда ее границы вновь открылись.
Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна «переходит от осторожности к уверенности, когда дело доходит до путешествий». В то время как многие туристические предприятия разделяют его энтузиазм, некоторые считают, что восстановление будет медленным и что потребуется время, чтобы иностранные посетители вернулись в большом количестве.
Марджи Осмонд, исполнительный директор Форума по туризму и транспорту, отраслевой организации, говорит, что, поскольку Австралия пытается привлечь иностранных посетителей, она столкнется с конкуренцией со стороны других стран.
Агентство Tourism Australia, официальное маркетинговое агентство страны, заявило, что планирует привлечь посетителей из Великобритании, Европы, США, Японии и Кореи.
Премьер-министр Моррисон сказал, что иностранные путешественники, приехавшие в Австралию, получат одно из величайших впечатлений, которое они «могут себе представить».
Согласно действующим правилам, иностранные гости должны получить две дозы вакцины от COVID-19.
В Австралии с начала пандемии зарегистрировано около 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 4900 смертей.
Премьер-министр Моррисон сказал, что иностранные путешественники, приехавшие в Австралию, получат одно из величайших впечатлений, которое они «могут себе представить».
Согласно действующим правилам, иностранные гости должны получить две дозы вакцины от COVID-19.
В Австралии с начала пандемии зарегистрировано около 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 4900 смертей.
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