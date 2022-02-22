Covid: Австралия открыла границы для международных поездок

«Восстановление доверия имеет решающее значение, будь то здесь, внутри страны или в глобальном путешествии, — сказала она. — Нам придется проделать значительную работу, чтобы люди чувствовали себя комфортно, приезжая сюда снова. Но ситуацию усложняет глобальный рынок с еще более высокой конкуренцией».