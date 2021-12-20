Emirates Airlines выплатит компенсацию заразившимся COVID-19

"Креативный ход" для привлечения клиентов придумала авиакомпания из ОАЭ Emirates Airlines. Если пассажир заразился на борту самолета, компания выплатит компенсацию в размере до 176 000 долларов.
Выжившие после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 пассажиры авиакомпании Emirates смогут получить компенсацию в размере до 176 000 долларов, а в случае смерти от вируса компания оплатит его похороны.
В соответствии с новыми правилами, пассажир, заразившийся коронавирусной инфекцией в пути, в случае летального исхода имеет право получить на похороны 1765 долларов. через NEXtCARE, дочернюю компанию страховой компании Allianz.
Заразившиеся пассажиры, которые не скончались после полета в авиакомпании, могут получить до 176 000 долларов, а также 118 долларов в день на карантинное проживание на срок до 14 дней.
Компания добавляет, что покрытие является бесплатным и автоматически применяется при регистрации на рейс.
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