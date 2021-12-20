ВОЗ: Пандемия усиливается на глобальном уровне

11:05 10 Июль Киев, Украина

Темпы распространения коронавирусной инфекции продолжают устанавливать рекорды практически каждый день, поэтому Всемирная организация здравоохранения предупреждает об усилении пандемии COVID-19 на глобальном уровне.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, за шесть месяцев организация зафиксировала более десяти миллионов случаев коронавирусной инфекции нового типа. При этом за каждую из двух последних недель было выявлено более одного миллиона новых случаев COVID-19. Статистика указывает на высокую вероятность начала второй волны COVID-19, но на практике ситуация будет зависеть от того, насколько добросовестно люди будут придерживаться мер профилактики.

Психологическая усталость от необходимости использования средств индивидуальной защиты накапливается, но это не повод отказываться от масок — сказала Мелита Вуйнович, добавив, что распространение вируса снижается не из-за естественных факторов, а благодаря мерам, которые принимаются в рамках общественного здравоохранения.

Ранее, об ускорении вспышки коронавируса говорил Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ. Он заявил, что пик коронавируса еще не пройден в мире, поэтому COVID-19 продолжает оставаться более чем актуальной угрозой.